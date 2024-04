F1, amico della dipendente Red Bull che ha denunciato Horner: “Ora è molto turbata e spaventata”

La donna che ha denunciato per molestie sessuali il team principal della Red Bull, Christian Horner, venendo poi sospesa dal team dopo che la stessa casa austriaca – dopo un’indagine interna – ha ritenuto di non dover procedere nei confronti del proprio responsabile tecnico, adesso è “molto turbata, arrabbiata, spaventata, intimidita e sola”, come ha spiegato a BBC Sport un suo amico di famiglia.

La donna ha firmato un accordo di riservatezza con la Red Bull e per questo non può parlare della vicenda: “È impossibile che la gente capisca cosa significhi per lei. Ma posso dirvi cosa le sta succedendo. Ogni volta che le chiedo qualcosa, scoppia in lacrime e dice che non ha nessuno con cui parlare perché non le è permesso parlare. È molto turbata, molto arrabbiata, molto spaventata, molto intimidita, molto sola. E penso che sia impossibile per le persone capire senza essere nei suoi panni cosa vuol dire per lei. Fatica a capire come, date le informazioni, un processo indipendente possa essere giunto alle conclusioni e alle azioni che ne sono seguite. È scioccante ma non sorprendente quanto sia sconvolta. Ci sono state diverse offerte finanziarie, nessuna delle quali ha avuto alcun interesse a impegnarsi. Il fatto che non possa parlare con i suoi amici, le è permesso parlare solo con i suoi familiari diretti… c’è una donna single che ha seguito il giusto processo e si sente come se non fosse ascoltata ed è stato un processo totalmente ingiusto”.

E ancora: “Ci vuole una donna piuttosto coraggiosa per fare quello che ha fatto. E sfortunatamente la situazione è pessima. È registrato per rivolgersi a un tribunale del lavoro, che è pubblico. Come amico, posso dirti che presumo che Horner, come ha fatto in ogni fase del percorso, farà tutto il possibile per ottenere la certezza che il tribunale dei dipendenti non sia reso pubblico. Lei è stata minacciata con termini legali in ogni fase del percorso, così come hanno fatto i media. Ora è stata sospesa ed è chiaro che la Red Bull sta seguendo un processo per eventualmente licenziarla. È determinata a far sì che la verità venga fuori. Vuole solo lavorare nello sport ed è molto preoccupata per la sua reputazione e la capacità di farsi assumere da chiunque. È stata nel mondo degli sport motoristici per tutta la sua vita, quindi da un lato è molto preoccupata e spaventata per il suo futuro, dall’altro è molto determinata affinché la verità venga fuori. Poiché non può parlare apertamente con i suoi amici, penso che abbia tutta questa paura e preoccupazione represse di non essere in grado di comunicare apertamente con i suoi amici e la sua famiglia per sostenerla e darle consigli, perché è rispettosa dei termini e delle condizioni che le sono stati imposti. È abbastanza chiaro che non è stata in grado di dire una parola o addirittura di identificarsi, eppure Christian è in grado di fornire commenti sufficienti perché ha una posizione di potere e influenza per dare in modo efficace la sua versione della storia e lei è stata completamente silenziata”.