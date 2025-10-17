Gli azzurri hanno provato ieri l’attrezzatura dell’Indonesia Arena: buone sensazioni per Brugnami, Grasso, Macchini e Abbadini. Domenica il via alle qualifiche.

Si è svolto ieri il podium training della Nazionale maschile di ginnastica artistica in vista delle qualifiche di domenica. Gli azzurri hanno avuto modo di testare l’attrezzatura Taishan all’interno della spettacolare Indonesia Arena di Senayan, un impianto che colpisce per i colori sgargianti – dall’arancione al fucsia, dal magenta al lilla – fino al blu della pedana del corpo libero.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli atleti sono entrati in campo alle 14.15 ora locale, la stessa prevista per la gara di qualificazione. Primo turno a vuoto agli anelli, assenti gli specialisti, poi al volteggio spazio a Tommaso Brugnami e Thomas Grasso, impegnati nei loro salti da 5.2. Alle parallele tempo per rifiatare, quindi alla sbarra si sono messi alla prova Carlo Macchini e Yumin Abbadini, sotto lo sguardo del DTN Giuseppe Cocciaro. Di nuovo in azione Brugnami e Grasso al corpo libero, assistiti dallo staff tecnico composto da Busnari, Centazzo e Marcotullio. Chiusura al cavallo con De Rosa, Targhetta e Abbadini, che ha presentato un nuovo movimento originale, già sottoposto al vaglio della FIG per un possibile riconoscimento ufficiale.

“Ci sono stati anche degli errori, ma considerando il jet lag e l’adattamento a nuovi attrezzi il bilancio è positivo – hanno spiegato i tecnici – La condizione è in crescita e ci sono ancora due giorni per arrivare pronti alla gara”.

Positive le impressioni degli atleti: Brugnami ha parlato di “buon feeling con gli attrezzi”, Grasso ha sottolineato la differenza del volteggio “rispetto alla training hall”, mentre Macchini ha definito la sbarra “un attrezzo da aggiustare ma stimolante”. De Rosa si è detto soddisfatto del cavallo: “Abbiamo provato ciò che serviva, ora testa alla gara”.

Oggi proseguiranno le prove con altre suddivisioni maschili e le prime squadre femminili. Le Fate saliranno in pedana sabato alle 11.30 locali (6.30 italiane). Da domenica 19 ottobre, a Giacarta, si farà sul serio con le qualifiche GAM.