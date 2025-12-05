Il grande weekend di calcio su Sky e NOW: quattro giorni di partite tra Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1
Un lungo weekend dai ritmi serrati aspetta gli appassionati su Sky e NOW: da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre l’offerta calcistica mette insieme Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e uno speciale focus dedicato a Erling Haaland.
Sky e NOW preparano un lungo weekend di calcio, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, con un’offerta che abbraccia tutti i principali campionati: Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Una programmazione fitta, tra anticipi, posticipi, big match e studi dedicati, che accompagnerà gli appassionati per quattro giorni consecutivi.
SERIE A ENILIVE – 14ª giornata
Le partite in co-esclusiva su Sky e NOW
Sabato 6 dicembre
20.45 – Verona–Atalanta
Domenica 7 dicembre
18.00 – Lazio–Bologna
Lunedì 8 dicembre
20.45 – Torino–Milan
SERIE C SKY WIFI – 17ª giornata e Coppa Italia Serie C
Una delle programmazioni più imponenti del weekend: decine di match in diretta, con anticipi, posticipi e gli appuntamenti di Coppa Italia.
TUTTE LE PARTITE DELLA 17ª GIORNATA DI SERIE C
Venerdì 5 dicembre
20.30 – Catania–Crotone
20.30 – Trento–Cittadella
Sabato 6 dicembre
Livorno–Arezzo
Siracusa–Foggia
Pro Vercelli–Renate
Giugliano–Team Altamura
Latina–Taranto
Avellino–Campobasso
Rimini–Fermana
Mantova–Cuneo
Sestri Levante–SPAL
Potenza–Monterosi
Messina–Juve Stabia
Lucchese–Virtus Entella
Torres–Pro Patria
Triestina–Arzignano
(Fasce orarie 14.30 e 17.30)
Domenica 7 dicembre
Ore 12.30
Arzignano–Inter U23
Guidonia–Juventus Next Gen
Ore 14.30
Salernitana–Trapani
Perugia–Ternana
Union Brescia–Lumezzane
Torres–Pineto
Monopoli–Atalanta U23
Brindisi–Casertana
Novara–Vicenza
Juve Stabia–Catania
Taranto–Latina
Arezzo–SPAL
Ore 17.30
Cavese–Benevento
Ravenna–Pontedera
Cosenza–AZ Picerno
Lunedì 8 dicembre
14.30 – Ascoli–Forlì
14.30 – Lecco–Alcione Milano
14.30 – Virtus Verona–Pergolettese
14.30 – Carpi–Vis Pesaro
15.00 – Giana Erminio–Triestina
COPPA ITALIA SERIE C – QUARTI DI FINALE (mercoledì 10 dicembre, ore 18)
Ternana–Union Brescia
Ravenna–Renate
Potenza–Crotone
Pro Vercelli–Latina
PREMIER LEAGUE – 15ª giornata
Tutte le gare del weekend inglese
Sabato 6 dicembre
Liverpool–Brentford
Tottenham–Crystal Palace
Newcastle–Bournemouth
Manchester United–Fulham
West Ham–Leicester City
Domenica 7 dicembre
Chelsea–Wolverhampton
Brighton–Arsenal
Aston Villa–Everton
Lunedì 8 dicembre
Nottingham Forest–Southampton
Manchester City–Ipswich Town
BUNDESLIGA – 13ª giornata
Programma completo
Venerdì 5 dicembre
RB Lipsia–Union Berlino
Sabato 6 dicembre
Bayern Monaco–Augsburg
Borussia Dortmund–Werder Brema
Wolfsburg–Freiburg
Mainz–Heidenheim
Stoccarda–Colonia
Domenica 7 dicembre
Bayer Leverkusen–Bochum
Eintracht Francoforte–Hoffenheim
Lunedì 8 dicembre
Borussia Mönchengladbach–Darmstadt
LIGUE 1 – 15ª giornata
Tutte le partite del campionato francese
Sabato 6 dicembre
PSG–Reims
Monaco–Montpellier
Lens–Strasbourg
Domenica 7 dicembre
Marsiglia–Lorient
Lione–Nizza
Lille–Tolosa
Saint-Étienne–Brest
Rennes–Clermont
Lunedì 8 dicembre
Nantes–Metz