Il record ultradecennale dei 10 punti consecutivi va in frantumi: James si ferma a 8, ma l’assist decisivo per Hachimura regala il successo ai Lakers. Vincono anche Sixers, Celtics, Jazz e Timberwolves.

La notte NBA regala una pagina destinata a entrare negli archivi. Dopo 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti segnati, una serie iniziata nel gennaio 2007, si interrompe lo storico primato di LeBron James. E lo fa nella maniera più sorprendente: con il fuoriclasse dei Lakers che, nell’azione decisiva, rinuncia al tiro del pareggio per servire Rui Hachimura, autore della tripla della vittoria contro i Toronto Raptors (123-120).

Una serata complicata per James, limitato a 8 punti con il 24% al tiro, ma decisivo negli ultimi secondi con l’undicesimo assist della sua partita. A trascinare Los Angeles è però Austin Reaves, autore di una prestazione da 44 punti e 10 assist, mentre a Toronto non basta una quasi tripla doppia di Scottie Barnes (23-11-9).

L’unica squadra a vincere in casa è Philadelphia: i 76ers battono i Golden State Warriors 99-98, grazie al canestro di VJ Edgecombe e alla stoppata finale di Tyrese Maxey (35 punti) su De’Anthony Melton. Golden State, trascinata dai 67 punti arrivati dalla panchina, aveva momentaneamente ribaltato il -22 dell’intervallo.

Tutto facile per i Boston Celtics, che dominano i Washington Wizards 146-101, guidati dai 30 punti di Derrick White.

Successi in trasferta anche per Utah e Minnesota. I Jazz rimontano i Brooklyn Nets fino al 123-110, spinti da Lauri Markkanen (30 punti, 8 rimbalzi) e Keyonte George (29 punti, 10 assist).

Quarta vittoria consecutiva invece per i Timberwolves, che superano i New Orleans Pelicans 125-116, infliggendo alla squadra di New Orleans la ventesima sconfitta della stagione.