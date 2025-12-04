Il Milan ha messo gli occhi sul giovane difensore del Qatar: gioca con Verratti, Luis Alberto e Piatek.

Il Milan ha iniziato a programmare le mosse in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra le priorità messe sul tavolo, c’è quella di mettere mano alla difesa. Tra i profili valutati è tornato d’attualità il nome di Ibrahima Bamba. Si tratta del classe 2002 dell’Al-Duhail, segnalato dal talent scout Michele Fratini. Bamba, cresciuto in Italia, sta vivendo un percorso di crescita importante. L’evoluzione del difensore in Qatar avrebbe attirato fortemente il ds rossonero Igli Tare.

Milan sulle tracce di Bamba

Nasce difensore centrale, ma può anche essere impiegato anche da terzino destro e da mediano. In Qatar si sta allenando quotidianamente accanto a giocatori di grande esperienza internazionale, ossia, volti che il mondo della Serie A conosce molto bene come Marco Verratti, Luis Alberto e Krzysztof Piątek.

Bamba è approdato in Qatar nel 2023, dopo il percorso di crescita alla Pro Vercelli. Nel corso degli anni ha sviluppato una buona duttilità: può giocare da centrale, adattarsi a destra oppure muoversi davanti alla difesa quando serve. È italiano, con origini ivoriane, e misura 1.84. Il valore del difensore, legato ai qatarioti fino al 2026, si aggira intorno ai 5/6 milioni di euro, cifra che potrebbe salire se dovesse continuare a crescere. In questa stagione ha sin qui messo insieme 12 presenze e un gol, confermando di essere più che un semplice prospetto.