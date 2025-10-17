Il riminese dell’Aprilia mette tutti in fila e abbassa il primato della pista. Fernandez e Di Giannantonio alle sue spalle, Bagnaia nono ma già in Q2. Marquez out, Pirro 21°.

Marco Bezzecchi non si lascia frenare dagli acciacchi fisici dopo la caduta di Mandalika e si prende la scena nelle Practice del Gran Premio d’Australia. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1’26”492, nuovo record del tracciato, lanciando un segnale forte al resto della griglia nonostante la penalità di due long lap da scontare domenica.

Alle sue spalle Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a +0”291 e un ottimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) a +0”420, protagonista di una giornata convincente che lo porta diretto in Q2 insieme a Luca Marini (Honda, 7°) e Francesco Bagnaia (Ducati, 9°), abile a gestire la GP25 in assenza di Marc Marquez, sostituito da Michele Pirro (21°).

Fuori dai primi dieci e costretti a passare dal Q1 Fabio Quartararo e Alex Rins (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini) e le KTM di Pol Espargaro e Pedro Acosta, con lo spagnolo caduto ma comunque 10°. Beffa per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), undicesimo a soli cinque centesimi dalla top ten.

Giornata più complicata per Joan Mir (Honda, 14°) ed Enea Bastianini (KTM Tech3, 20°). In Q1 anche Binder, Miller, Zarco, Oliveira, Ogura, Savadori – al posto dell’infortunato Jorge Martin – e Chantra.

La caccia alla pole scatterà nella notte italiana tra venerdì e sabato, dalle 1.50. A seguire la Sprint Race alle 6, mentre domenica il programma prevede Moto3 (ore 2), Moto2 (ore 3.15) e il via del Gran Premio d’Australia di MotoGP alle 5 del mattino italiano.