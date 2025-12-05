Si apre ufficialmente il weekend e c’è sempre grande sport in tv. Tanto calcio anche senza serie A e poi c’è la Formula Uno.

Comincia il weekend con lo Sport in tv e tanto calcio e in queste ore si terrà il sorteggio dei Mondiali del 2026, e c’è tanta attesa anche per l’Italia. Gli azzurri devono fare i Playoff ma saranno presenti al sorteggio che vedrà le 48 squadre impegnate in Nord America la prossima estate. Ma non è l’impegno più atteso di questo weekend.

Sport in tv, ecco cosa andrà in scena oggi giovedi Venerdi 5 Dicembre

Uno degli impegni più interessanti in data odierna riguarda lo Sport in tv e l’inizio delle Libere per l’ultimo weekend di Formula Uno. Un Mondiale molto interessante e che vedrà l’atto decisivo con Lando Norris che vuole chiudere il primo match point mentre Max Verstappen sogna l’impresa che rappresenterebbe qualcosa di storico. Ecco gli impegni dello sport in tv oggi:

07.20 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Rhythm dance juniores – Diretta streaming su Discovery+.

08.35 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Free program juniores maschile – Diretta streaming su Discovery+.

09.45 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Free program juniores femminile – Diretta streaming su Discovery+.

09.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trondheim (Norvegia): qualificazioni Sprint in tecnica classica maschile/femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN.

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): qualificazioni HS134 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Nuoto, Europei in vasca corta 2025: quarta giornata (sessione mattutina) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10.00 alle 11.30; in streaming su RaiPlay Sport 1 e su Eurovision Sport.

10.30 F1, GP Abu Dhabi 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Argentina vs Portogallo – Diretta streaming su FIFA+.

11.00 Combinata Nordica, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): Individual Compact femminile (HS102) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN.

11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): HS134 femminile – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

11.35 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Free program coppie artistico – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

12.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): PCR maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Trodheim (Norvegia): fase finale Sprint in tecnica classica maschile/femminile – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13.50; in streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

13.00 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix a Nagoya (Giappone): Short program femminile – Diretta tv su RaiSportHD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN.

13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Spagna vs Brasile – Diretta streaming su FIFA+.

14.00 F1, GP Abu Dhabi 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo a Heerenveen (Paesi Bassi): prima giornata (Division B) – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Combinata Nordica, Coppa del Mondo a Trondheim (Norvegia): Individual Compact femminile (5 km) – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

15.30 Pallamano femminile, Mondiali 2025: fase a gironi – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Biathlon, Coppa del Mondo a Oestersund (Svezia): sprint femminile – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

16.15 Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): Doppio misto – Diretta streaming su Discovery+.

17.30 Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): Singoli misto – Diretta streaming su Discovery+.

18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Besiktas vs Panionios – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18.00 Calcio, Sorteggio gironi Mondiali 2025 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport 24 (200); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su FIFA+.

18.55 Speed skating, Coppa del Mondo a Heerenveen (Paesi Bassi): prima giornata (Division A) – Diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU.

19.00 Nuoto, Europei in vasca corta 2025: quarta giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD*; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

19.15* Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek (USA): superG maschile – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

19.30 Basket, EuroCup 2025-2026: JL Bourg vs Buducnost – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Stella Rossa vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Panathinaikos vs Valencia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Wisla (Polonia): qualificazioni HS134 maschile – Diretta streaming su Discovery+.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: undicesima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Mainz vs Borussia Monchengladbach – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Catania vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Trento vs Cittadella – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Dubai Basketball – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Baskonia Vitoria-Gasteiz vs EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.45 Basket, EuroCup 2025-2026: Manresa vs Hamburg – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

21.00 Calcio, Ligue1 2025-2026: Lille vs Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Oviedo vs Maiorca – Diretta streaming su DAZN.