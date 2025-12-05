Si parla di Tadej Pogacar e delle sue vittorie e non può mancare un paragone con i suoi rivali, ma anche con gli altri sportivi.

Tadej Pogacar è senza dubbio uno dei migliori ciclisti della storia e ormai negli ultimi anni fioccano i paragoni con gli ex del passato. C’è chi lo paragona ad esempio a Eddy Merckx ma anche tanti altri e il talento sloveno stupisce ogni volta tutti. Capace di vincere in ogni competizione, che si tratti di una corsa a tappe o di un giorno, una cronometro o una salita, praticamente Tadej parte nettamente favorito in ogni competizione che disputa.

“Pogacar annoia?”, arriva la risposta inattesa

In molti si chiedono dove può arrivare Tadej Pogacar e se effettivamente annoia e a riguardo ne ha parlato l’ex ciclista e appassionato del settore Davide Cassani, intervenuto ai microfoni di Tuttobiciweb. L’ex campione ha spiegato: “Sapete che Tadej può partire e staccare tutti” ha cominciato ed ha poi analizzato: “Pogacar una noia? Non credo, io non mi annoio mai, cosi come non mi annoio mai nel vedere Sinner quando vince…” facendo cosi un paragone tra due grandi personaggi dello sport attuale.

Cassani ha poi proseguito facendo un altro esempio: “Non mi annoio cosi come non capita quando vedo Van der Poel vincere in ciclocross anche se so benissimo che vincerà anche prima della partenza” e Davide sottolinea che in questi atleti lui e tutta la gente vuole vedere fin dove possono spingersi, questa è sicuramente una delle curiosità da parte dell’auomo.