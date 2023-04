Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming, della seconda giornata della Coppa del Mondo di Sofia 2023 di ginnastica ritmica. Dopo i primi due esercizi a cerchio e palla Sofia Raffaeli è in seconda posizione dietro alla bulgara Stiliana Nikolova. Dodicesima, invece, Milena Baldassarri, mentre Tara Dragas è 19esima al suo debutto. Nettamente al comando le Farfalle dopo i cinque cerchi. Appuntamento oggi, sabato 1 aprile, alle ore 10 con la gara individuale (clavette e nastro), mentre alle ore 17 sarà il momento delle squadre con tre nastri e due palle.

Diretta tv – Non è prevista copertura tv/streaming per l’All-Around, mentre le Finali di Specialità di domenica saranno trasmesse in diretta su LA7 (canale 29 del digitale terrestre) a partire dalle ore 12:35.