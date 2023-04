F1 GP Australia 2023, risultati e classifica prove libere 3: Verstappen il più veloce, ma Alonso c’è

È di Max Verstappen il miglior tempo nella terza sessione delle prove libere del Gran Premio di Australia, terza gara del Mondiale 2023 di F1. L’olandese ferma il cronometro in 1:17.562 e si conferma il più veloce in pista, ma anche il favorito per la pole position. Alle sue spalle, poco distante Fernando Alonso, il quale promette battaglia per tutto il resto del weekend. Seguono le due Alpine di Ocon e Gasly, con in mezzo la Mercedes di Russell. Per quanto riguarda le Ferrari, Carlos Sainz chiude settimo, mentre Charles Leclerc addirittura 13°. Appuntamento alle ore 07:00 le qualifiche.

LA CLASSIFICA DELLA TERZA SESSIONE DI PROVE LIBERE