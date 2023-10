Ginnastica ritmica: bloccata in Israele la Nazionale messicana

Ore caldissime e piene di frustrazione quelle in Israele, dove è rimasta bloccata anche la nazionale messicana di ginnastica ritmica, in richiesta di aiuto urgente per poter tornare a casa. “Siamo in Israele, in un ritiro di preparazione ai Giochi Panamericani, però la situazione ha preso una piega inaspettata e inquietante; i voli sono stati cancellati, lasciandoci senza la possibilità immediata di tornare a casa”, hanno riferito in un video sui social alcune atlete. La Segreteria della difesa nazionale (Sedena) messicana ha nel frattempo annunciato che un aereo Boeing 737-800 dell’aeronautica militare è partito dall’aeroporto internazionale di Città del Messico diretto in Israele per rimpatriare un gruppo di circa 300 messicani, tra cui la squadra di ginnastica ritmica.