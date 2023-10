Figc: Coverciano si colora di rosa per promuovere la prevenzione dei tumori al seno

Per la prima volta nella storia il Centro Tecnico Federale di Coverciano si è illuminato di rosa per un’iniziativa volta a ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori del seno. Un’iniziativa voluta dalla FIGC per sostenere Komen Italia nel mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno.

“La Federazione promuove anche l’appuntamento in programma domenica a Napoli con la ‘Race for the Cure’ e tutti gli eventi che si terranno nel corso del mese in Campania e che saranno accompagnati dalla ‘Carovana della Prevenzione’, che offrirà nel corso del tour una serie di esami gratuiti. Le calciatrici della Nazionale incontreranno a fine mese la ‘Carovana della Prevenzione’ a Salerno, dove venerdì 27 ottobre (ore 17.45, Stadio Arechi) è in programma la sfida Italia-Spagna, valida per la terza giornata della Women’s Nations League. Nell’occasione, la gara coinciderà con il tour promosso da Komen Italia, che raggiungerà Mercogliano (AV) e la Reggia di Caserta (21-22), Salerno (dal 26 al 29) e infine Capua (28-29 ottobre), offrendo in ogni sede raggiunta, compreso lo Stadio Arechi, esami diagnostici gratuiti”, si legge sul sito ufficiale della FIGC.