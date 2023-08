Calendario Mondiali 2023 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica, in programma da mercoledì 23 a domenica 27 agosto a Valencia (Spagna): ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Sulle pedane spagnole le migliori atlete del mondo sono pronte a sfidarsi per le medaglie iridate, ma non solo: in palio ci saranno anche 14 pass olimpici individuali e 5 a squadre in vista di Parigi 2024. Grande attesa per Sofia Raffaeli, che ha dominato l’edizione 2022 vincendo cinque medaglie d’oro su sei. La marchigiana sarà affiancata da Milena Baldassarri, mentre tra le squadre sono pronte a fare il loro ritorno in pedana le Farfalle (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo) guidate da Emanuela Maccarani. Di seguito tutte le informazioni, la diretta tv e il calendario completo.

Diretta tv – La diretta delle gare sarà disponibile sui canali di Raisport, in streaming sulla piattaforma RaiPlay e sul canale YouTube della International Gymnastics Federation.

IL CALENDARIO COMPLETO

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

Qualifiche individuali Cerchio e Palla:

9:30-11:30 Gruppo A

12:00-14:06 Gruppo B (Raffaeli e Baldassarri)

15:00-17:12 Gruppo C

17:30-19:30 Gruppo D

21.00-21:35 FINALE CERCHIO (best 8)

21:47-22:22 FINALE PALLA (best 8)

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

Qualifiche individuali Clavette e Nastro:

9:30-11:30 Gruppo B (Raffaeli e Baldassarri)

12:00-14:06 Gruppo A

15:00-17:12 Gruppo D

17:30-19:30 Gruppo C

21.00-21:35 FINALE CLAVETTE (best 8)

21:47-22:22 FINALE NASTRO (best 8)

VENERDÌ 25 AGOSTO

16:00-19:36 All Around a squadre (5 Cerchi – 3 Nastri e 2 Palle)

SABATO 26 AGOSTO

Finale All Around Individuale (best 18):

15:00- 17:09 Gruppo B (Qualificate dai posti 10/18)

17:45-19:54 Gruppo A (Qualificate dai posti 1/9)

DOMENICA 27 AGOSTO

Finali di specialità a Squadre:

16.00-16:43 Final eight 5 Cerchi

17.00-17:43 Final eight 3 Nastri e 2 Palle

18.30 Gala & Cerimonia di Chiusura