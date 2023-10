Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023, finale femminile a squadre in tv: data, orario e diretta streaming

Inizia il conto alla rovescia per la finale della gara a squadre femminile dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Le Fate hanno chiuso le qualificazioni con un totale di 162.230 punti, superando la soglia del 160 che si era prefissata alla vigilia per sperare nella finale e soprattutto nella qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Bisogna attendere lo svolgimento delle qualificazioni di lunedì con le ultime suddivisioni per conoscere le otto squadre finaliste, ma lo spettacolo di certo non mancherà. Quali squadre saliranno sul podio? L’appuntamento è per dalle ore 19.30 alle ore 22.05 di mercoledì 4 ottobre all’Antwerp Sportpaleis di Anversa, in Belgio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara dei Campionati del Mondo di ginnastica artistica 2023.

STREAMING E TV – La finale femminile a squadre dei Mondiali di ginnastica artistica di Anversa 2023 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, oltre che sulla piattaforma All Gymnastics Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.