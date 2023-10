Torres-Olbia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Torres-Olbia sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Derby tutto sardo, in ottemperanza al regolamento della competizione della Lega Pro che prevede accoppiamenti comodi a livello logistico, e allora ecco che ci si gioca l’approdo al secondo turno allo stadio Vanni Sanna. Appuntamento alle ore 20.45 di mercoledì 4 ottobre, diretta tv o streaming attualmente non disponibile.