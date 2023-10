Celtic-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Celtic e Lazio, valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I biancocelesti non hanno iniziato al meglio la stagione, tuttavia in Champions sono riusciti a fermare l’Atletico grazie al gol in extremis di Provedel. Il Celtic invece è partito con una sconfitta sul campo del Feyenoord e spera di riscattarsi davanti ai propri tifosi. La sfida è in programma oggi, mercoledì 4 ottobre alle 21:00. Diretta in chiaro su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.