LIVE – Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023: finale a squadre femminile in DIRETTA

La diretta testuale live delle finale della gara a squadre femminile dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Il gruppo azzurro ha chiuso le qualificazioni al quinto posto con un totale di 162.230 punti, conquistando così la finale iridata ma soprattutto il pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024. Le Fate, nonostante le assenze pesanti a causa degli infortuni, proveranno a migliorarsi per inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Si preannuncia spettacolo: quali squadre saliranno sul podio? L’appuntamento è per dalle ore 19.30 alle ore 22.05 di mercoledì 4 ottobre all’Antwerp Sportpaleis di Anversa, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dell’atto conclusivo del gara femminile a squadre dei Campionati del Mondo di ginnastica artistica 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA GARA IN TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

_________________________________________________________________