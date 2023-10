Celtic-Lazio, tifosi scozzesi espongono striscione con colori Roma e scritta “Antifascist Glasgow” (FOTO)

Dopo le polemiche di ieri sull’accoglienza “come si deve” da parte dei tifosi del Celtic da preparare nei confronti della Lazio, considerata come una squadra “fascista”, la North Curve, la tifoseria organizzata del club di Glasgow, ha accolto i biancocelesti con un grande striscione in cui è visibile un “Lazio vaffanculo” scritto in giallorosso con il font che richiama la Roma e poi la chiara scritta “Antifascist Glasgow Celtic”.