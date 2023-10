Torino, Cairo: “Non facciamo troppi proclami, meglio non caricare troppo il derby”

“Non facciamo troppi proclami, meglio concentrarci bene come stiamo facendo con Juric e con i ragazzi. Sabato è una grande partita, tutti vogliono giocarla al top. I derby sono sempre particolari. Noi abbiamo tutta la voglia di fare bene, ma è meglio non caricarlo troppo. Serve la voglia di fare bene come con la Roma”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine dell’evento ‘Pallone granata’ al grattacielo della Regione Piemonte. “Apprezzo le cose che ha fatto, credo che possiamo continuare questo bel ciclo che sta dando frutti: quando sarà pronto ci siederemo per il rinnovo, ci sarà il momento giusto”, ha aggiunto il patron granata a proposito della possibilità di prolungare il contratto di Ivan Juric, attualmente in scadenza a fine stagione.

“Abbiamo la possibilità di fare un grande campionato, io ci credo – ha aggiunto Cairo -. Abbiamo giocato delle belle partite, altre meno buone: non è mai facile quando in casa tua gli avversari vengono e si posizionano al limite dell’area”. Sabato il derby contro la Juventus e la speranza per i granata è che ci sia Sazonov: “Non ci sono fratture e lui sta facendo bicicletta e piscina, il piede si sta sgonfiando e sta meglio”, ha rivelato il presidente granata.