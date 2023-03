Ginnastica, schiaffi e insulti: istruttrice indagata a Imola per abusi

E’ stata denunciata da quattro ragazze un’istruttrice di ginnastica artistica di Imola, che secondo quanto riporta Repubblica sarebbe accusata dalla Procura di Bologna di abusi verbali e fisici. A questo punto si è mossa anche la Procura federale, che ha sentito le presunte vittime e ascoltato delle compagne testimoni. Il pm Augusto Borghini, titolare dell’indagine, ha iscritto le ipotesi provvisorie di maltrattamenti e stalking. “Presi uno schiaffo così forte da lasciarmi l’impronta sulle pelle. Per non parlare degli insulti: lei prendeva i coni grandi per usarli come microfono davanti a tutti”, questa una delle testimonianze shock.