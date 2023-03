Argentina, Scaloni: “Messi è ancora felice in nazionale”

Archiviare il Mondiale vinto in Qatar, per inseguire i prossimi obiettivi. Leo Scaloni, Ct dell’Argentina campione del mondo, chiede di voltare pagina ai suoi giocatori: “Ci siamo divertiti come avremmo dovuto, ma la Coppa del Mondo è nel passato”, ha detto Scaloni. “Ora ho un altro obiettivo come allenatore e ci sono nuove sfide – spiega -. Il mio lavoro ora è cercare di mantenere i giocatori allo stesso livello. Non possono permettersi di rilassarsi e lo sanno. Se perdiamo, il sole tornerà alzarsi il giorno dopo ed è lo stesso se vinciamo, ma dobbiamo dimostrare ai nostri avversari che siamo una squadra molto dura da battere”. L’Argentina si prepara ad ospitare Panama a Buenos Aires giovedì e Curacao a Santiago martedì prossimo. Le partite saranno le prime uscite dell’Albiceleste dalla vittoria sulla Francia nella finale di Coppa del Mondo a Lusail il 18 dicembre. “Chiunque scenderà in campo saprà che rappresenta l’Argentina – aggiunge Scaloni – Ci presenteremo come campioni del mondo nel miglior modo possibile. I giocatori sono felici di vedere gli argentini felici. Ma non possiamo fare quello che vogliamo solo perché siamo campioni del mondo”, ha sottolineato il Ct che si affida alla modestia per rispondere a chi gli chiede un commento sulla sua vittoria al premio di miglior allenatore del mondo alla cerimonia di premiazione della Fifa a febbraio. “Quando vinci una Coppa del Mondo, tutto è ingrandito, ma non riesco a mettermi allo stesso livello di Pep Guardiola o Carlo Ancelotti”, ha detto. “Sono grato perché è un voto della gente di calcio. Lo accetto per quello che è ma cerco di non prenderlo troppo sul serio”. Scaloni ha avuto anche parole di elogio per Messi e ha detto che il 35enne capitano dell’Argentina merita di continuare a giocare con la nazionale per tutto il tempo che desidera. “Messi continuerà a venire per giocare con l’Albiceleste fino a quando non dirà il contrario. È felice in nazionale”, ha aggiunto il 44enne tecnico argentino.