Ginnastica artistica, qualificazioni femminili Europei Antalya 2023 oggi in tv: orario e streaming suddivisione Italia

Il programma, con l’orario e la diretta streaming, della seconda giornata degli Europei di Antalya 2023 di ginnastica artistica. Dopo l’esordio di ieri con le qualificazioni maschili è il momento di tornare in pedana con le qualificazioni femminili. Le Fate di Enrico Casella sono pronte a regalare ancora emozioni dopo lo splendido primo posto dello scorso anno a Monaco, e hanno dimostrato subito di essere in grandissima forma al Trofeo Città di Jesolo. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Manila Esposito e Angela Andreoli gareggeranno nella quarta e ultima suddivisione. Appuntamento a partire dalle ore 17.30.

IL CALENDARIO COMPLETO

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

Diretta tv – Non è prevista diretta tv e streaming della gara. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.