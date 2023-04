Berrettini-Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Francisco Cerundolo nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Il romano ha esordito sul velluto contro il bombardiere statunitense Maxime Cressy. Primo turno sorprendentemente agevole anche per l’argentino, che ha sconfitto il britannico Cameron Norrie. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare. L’azzurro partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers.

Berrettini dovrà stare molto attento al tennis dell’avversario, che a Miami si è spinto addirittura fino ai quarti di finale. In palio c’è un ottavo di finale contro uno tra la wild card austriaca Dominic Thiem oppure il danese Holger Rune, testa di serie numero sei nel Principato. Berrettini contro l’americano ha vinto la sua prima partita in carriera a Montecarlo dopo due eliminazioni al primo turno tra il 2019 ed il 2021. Contro Cerundolo bisogna dare seguito al piccolo momento positivo dopo essersi reso protagonista di un inizio di stagione da dimenticare con ben tre ko all’esordio tra Australian Open, Indian Wells e Miami.

Berrettini e Cerundolo scenderanno in campo oggi (mercoledì 12 aprile). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Court des Princes dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Berrettini e Cerundolo garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.