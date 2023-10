Ginnastica Artistica, Mondiali Anversa 2023: Levantesi settimo alle parallele. Altri due ori per Biles

Niente medaglia per l’Italia dalle finali di specialità andate in scena quest’oggi nell’ultima giornata dei Mondiali di ginnastica artistica 2023. Ad Anversa Matteo Levantesi compie un paio di imprecisioni alle parallele, fa peggio rispetto all’eliminatoria e non va oltre il settimo posto con un punteggio di 13.866. A conquistare l’oro è un clamoroso esercizio di Lukas Dauser. Il tedesco non sbaglia nulla, è perfetto in ogni piccolo dettaglio e i giudici lo premiano con un 15.400 che vale il gradino più alto del podio davanti al cinese Cong Shi e al nipponico Kaito Sugimoto.

Al volteggio l’oro è di Jake Jarman, protagonista di un clamoroso primo esercizio da 15.400 con 6.000 di D Score e 9.400 di esecuzione. Con il 14.700 della sua seconda prova è l’unico a tenere una media superiore ai 15.000 che gli permette di salire sul gradino più alto del podio. L’argento va allo statunitense Khoi Young con 14.849, mentre l’ucraino Nazar Chepurnyi, l’ultimo a esibirsi, con 14.766 toglie il bronzo al connazionale Radivilov. Alla sbarra non delude invece l’oro olimpico e mondiale Daiki Hashimoto che ne va a conquistare un altro con uno straordinario 15.233 con il quale domina questo atto conclusivo davanti al croato Srbic (14.700) e al cinese Su (14.500).

Alla trave femminile Simone Biles reagisce alla grande dopo la caduta di ieri che le è costata l’oro al volteggio e si va a prendersi l’ennesimo trionfo iridato. La statunitense è stata perfetta come da suoi standard chiudendo con 14.800, ma ha tremato durante l’esercizio di Yaqin Zhou: la cinese si è fermata a un solo decimo dal punteggio della campionessa a stelle e strisce, chiuendo con 14.700 e prendendosi l’argento. Bronzo per Rebeca Andrade, ancora sul podio dopo l’oro di ieri. La fenomenale 26enne di Columbus, Ohio, poco dopo si ripete anche al corpo libero, dove conquista il secondo oro di giornata con uno score di 14.633 nonostante una piccola uscita di pedana. Seconda medaglia anche per Rebeca Andrade, questa volta d’argento, mentre il bronzo è andata all’altra ginnasta verdeoro Flavia Saraiva.