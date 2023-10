Carlos Sainz non prenderà parte al Gran Premio del Qatar. L’ufficialità arriva da Ferrari, che ha trovato una perdita nel serbatoio del carburante della SF-23. Il danno è irreparabile in una finestra di tempo così limitata e la Scuderia ha deciso di ritirare la vettura prima del via della gara, che avverrà alle 19.00 italiane.