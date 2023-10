Serie C 2023/24: Crotone di misura sul Picerno, frenano sul pari Catania e Latina

Il Catania ferma un Latina terzo in classifica, termina 1-1 all’Angelo Massimino. Non una prestazione esemplare quella messa in campo nella prima frazione di gioco, da parte della formazione di Tabbiani. I rossazzurri passano sotto nel punteggio già al diciottesimo minuto di gioco: Mastroianni arriva bene su una respinta di Berthers a due passi dalla porta, firmando il primo vantaggio. Due le grandi occasioni per i padroni di casa: al 31esimo con il cross di Chichirò in area, intercettato da nessuno. Poi con il tacco di Silvestri su cui arriva bene il portiere nerazzurro. Nella ripresa sono ancora gli ospiti a reggere le redini del match, ma un’azione esemplare consente agli etnei di ritrovare il pareggio. E’ il 73′ quando un cross in area arriva bene a Chiricò che al volo, spiazza sotto la traversa il portiere avversario. Rossazzurri che firmano il secondo pari stagionale e restano in nona posizione con 8 punti.

Il Crotone torna alla vittoria imponendosi per 2-1 sul Picerno. Ritmi altissimi all’Ezio Scida, tripla marcatura già nel primo tempo. Sbloccano il risultato gli ospiti con la rete di Murano al quinto minuto, sono poi Gigliotti e Gomez al 44’ a firmare la rimonta. Nella ripresa reti inviolate, il risultato non muta e gli ospiti frenano così per la seconda volta in stagione: quarta posizione per i rossoblù e 11 punti in classifica.