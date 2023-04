Ginnastica artistica, Europei Antalya 2023: Alice D’Amato è oro alle parallele asimmetriche, argento Asia al volteggio

Si chiude con due medaglie per l’Italia la prima giornata delle finali di specialità agli Europei di Antalya 2023. Alice D’Amato è campionessa europea alle parallele asimmetriche con il punteggio di 14.466, mentre la gemella Asia è medaglia d’argento al volteggio con 13.600 e tanti rimpianti sull’arrivo del secondo salto. Quarto posto per Giorgia Villa alle parallele e stesso risultato per Marco Lodadio agli anelli, mentre Yumin Abbadini è sesto al cavallo con maniglie.

Nella prima finale di giornata al corpo libero maschile, l’unica senza azzurri, il britannico Luke Whitehouse sorprende tutti e conquista un incredibile 14.900 portandosi a casa la medaglia d’oro davanti all’israeliano Artem Dolgopyat (14.666) e al tedesco Milan Hosseini (14.200). Entra in scena l’Italia e sono subito emozioni; al volteggio femminile Asia D’Amato sale sul secondo gradino del podio con la media di 13.600 (14.000 e 13.200), con tanti rimpianti per l’errore all’arrivo del secondo salto che le ha fatto perdere decimi importanti. La medaglia d’oro è andata alla francese Coline Devillard (media di 13.800), mentre il bronzo alla belga Lisa Vaelen (media di 13.583). Al cavallo con maniglie è sesto Yumin Abbadini, autore di una buona finale chiusa con il punteggio di 14.166 a un solo decimo di distanza dal podio. Oro all’irlandese Mc Clenaghan con 14.666, argento al belga Maxime Gentges (14.566) e bronzo per l’armeno Artur Davtyan (14.266). Altra medaglia per l’Italia alle parallele asimmetriche, questa volta del metallo più prezioso: Alice D’Amato è campionessa europea con il punteggio di 14.466 davanti alla britannica Rebecca Downie, argento con 14.233, e alla tedesca Elisabeth Seitz, bronzo con 14.200. Medaglia di legno per una grandissima Giorgia Villa, quarta con 14.066. Podio sfiorato anche da Marco Lodadio agli anelli (14.666), gara vinta dal padrone di casa Adem Asil (14.933) davanti a Vahagn Davtyan (14.733) e Eleftherios Petrounias (14.733).