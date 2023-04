Pagelle Benevento-Reggina 1-1: voti e tabellino Serie B 2022/23

Benevento e Reggina frenano sul pareggio, termina 1-1 la sfida valevole per la 33esima giornata di Serie B 2022/23 al Ciro Vigorito. I padroni di casa restano in ultima posizione a quota 30, i granata invece frenano alla corsa playoff restando in quinta posizione con 49 punti. Di seguito voti e tabellino del match.

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari 5 (1′ st Manfredini 6); Veseli 5.5, Glik 6, Tosca 6; Improta 5.5 (32′ st Farias), Schiattarella 6 (38′ st Viviani), Acampora 5.5, Foulon 6.5; Tello 5.5 (1′ st Ciano 6), Carfora 6.5; Simy 5 (1′ st Pettinari 5.5). In panchina: Kubica, Karic, Pettinari, Jureskin, La Gumina, Leverbe, Pastina, Koutsoupias. Allenatore: Agostinelli 6.5

REGGINA (3-5-2): Colombi 6; Cionek 5.5, Camporese 6, Loiacono 6 (23′ st Terranova sv); Pierozzi 6.5, Fabbian 6 (42′ st Majer sv), Crisetig 6, Hernani 5.5, Di Chiara sv (10′ pt Liotti 6); Strelec 6 (22′ st Gori sv), Menez 6.5 (22′ st Rivas). In panchina: Contini, Aglietti, Cicerelli, Bouah, Lombardi, Canotto, Bondo. Allenatore: Inzaghi 6

ARBITRO: Ghersini di Genova 6

RETI: 25′ pt Pierozzi, 39′ st Ciano

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni.

Spettatori circa 3000.

Ammoniti: Pierozzi e Schiattarella.

Angoli 3-1.

Recupero: 3′; 7′