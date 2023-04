BJK Cup 2023, Hruncakova batte Cocciaretto: la Slovacchia pareggia i conti sul 2-2

Si complica la sfida contro la Slovacchia in Billie Jean King Cup per l’Italia, che dopo essersi trovata 2-0 dopo la prima giornata ora si giocherà tutto nel doppio decisivo sul 2-2. Alla sconfitta di Jasmine Paolini per meno di Anna Karolina Schmiedlova è seguita quella di Elisabetta Cocciaretto, arresasi con il punteggio di 6-3 7-6(1) a Viktoria Hruncakova (ex Kuzmova). La classe ’01 azzurra, scesa in campo per sostituire Camila Giorgi (problemi al ginocchio), si è sempre trovata in balia dell’avversaria, che ha chiuso con ben 27 colpi vincenti rispetto ai 5 della nostra giocatrice.

La tennista di casa già ieri aveva dimostrato un ottimo stato di forma nel suo match lottato e perso contro Martin Trevisan. E oggi lo ha confermato, mettendo in mostra quello che è stato un passato anche da top-50 del ranking mondiale. Una macchina al servizio la slovacca, in doppia cifra con gli ace e sostanzialmente inavvicinabile quando metteva la prima.

LA PARTITA – Inizio difficile per l’azzurra, con Hruncakova in grado di ottenere il suo primo break nel quinto game, salvo restituirlo pochi minuti dopo. Sarà l’unica volta nel match in cui perderà il servizio. Dal 3-3 apre un parziale di quattro games a zero che la porta in vantaggio per 6-3 1-0. La seconda frazione è più equilibrata, con le giocatrici che son costrette ad annullare una sola palla break per parte nel corso del set. Si giunge al tie-break, dove però la slovacca domina, salendo immediatamente sul 5-1 e chiudendo al secondo match point per 7-2.