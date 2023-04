Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: Giorgia Villa campionessa alla trave, Alice D’Amato trionfa al corpo libero

Alice D’Amato vince la Coppa del Mondo al corpo libero. Dopo aver già alzato la Sfera di Cristallo alle parallele asimmetriche nella giornata di ieri, l’azzurra si è imposta anche al quadrato grazie al quarto posto di Cottbus e al secondo posto di oggi a Il Cairo. In Egitto, Alice ha conquistato il punteggio di 13.500 arrendendosi solo alla statunitense Joscelyn Roberson (13.700). Sul terzo gradino del podio è invece salita l’indonesiana Rifda Irfanaluthfi (12.633).

Ma non solo. A portarsi a casa la sfera di Cristallo alla trave è un’altra azzurra, Giorgia Villa, in virtù delle due vittorie consecutive (Baku e Il Cairo). Splendido esercizio della 20enne in Egitto, dove ha conquistato il punteggio di 13.600 riuscendo ad avere la meglio sulla statunitense Joscelyn Roberson (13.233) e sulla belga Erika Pinxten (13.033).

Ancora emozioni alle parallele pari, dove Nicolò Mozzato ha conquistato la medaglia di bronzo con il punteggio di 14.030 davanti a Mario Macchiati, quarto con 14.000. L’oro è andato all’ucraino Illia Kovtun (14.830), secondo l’egiziano Mohamed Afifiy (14.070).