Formula E, San Paolo E-Prix: Sam Bird vince in fotofinish

Sul circuito cittadino di San Paolo, in Brasile, la McLaren Sam Bird conquista la vittoria in un finale da cardiopalma. A completare il podio ci pensano Mitch Evans e Oliver Rowland. E’ il quarto appuntamento della Stagione 10 di Formula E, che torna in pista dopo circa un mese di pausa dall’ultimo E-Prix.

La gara brasiliana regala emozioni e colpi di scena, primo tra tutti il ritiro del leader del mondiale Nick Cassidy: la sua Jaguar ha rotto l’alettone, che poi si è infilato sotto la vettura, impedendogli di sterzare. Monoposto contro il muro, gara finita. Sorprende invece Max Guenther della Maserati, che ha rimontato dal fondo della griglia dopo la penalità di 40 posizione, data a seguito della sostituzione della scatola del cambio. Il pilota tedesco ha poi concluso la gara in nona piazza. I veri protagonisti sono stati però i primi cinque classificati, in lotta fino all’ultima curva. Alla bandiera a scacchi, sono stati tre i piloti ad arrivare quasi in contemporanea per il terzo posto, con Rowland che ha avuto la meglio su Pascal Wehrlein e Jake Dennis. Fotofinish anche tra Mitch Evans e Sam Bird, con l’inglese che ha trovato la leadership solo all’ultima curva, guadagnando il successo e fermando il dominio di inizio stagione delle powertrain Jaguar.