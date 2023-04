Formula E, risultati e classifica E-Prix Berlino 2023: ordine di arrivo, uno-due Jaguar. Vince Evans

Mitch Evans trionfa nell’E-Prix di Berlino 2023 di Formula E disputato sul circuito tedesco: ecco i risultati, l’ordine di arrivo e la classifica di questo quarto appuntamento stagionale per quanto riguarda le auto elettriche. Prima storica doppietta per la Jaguar, che conquista le prime due posizioni grazie al neozelandese Evans (vincitore) e al britannico Bird (secondo). Per Evans, inoltre, si tratta del secondo successo di fila dopo quello di San Paolo in Brasile. Completa il podio Gunther, che proprio all’ultimo giro supera il poleman Buemi e regala il primo podio alla Maserati. Chiude la top 5 Cassidy, mentre Pascal Wehrlein si conferma leader della classifica generale. Di seguito ecco l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO TOP-10 E-PRIX BERLINO

1-Mitch Evans-Jaguar TCS Racing

2-Sam Bird-Jaguar TCS Racing

3-Maximilian Günther-Maserati MSG Racing

4-Sébastien Buemi-Envision Racing

5-Nick Cassidy-Envision Racing

6-Pascal Wehrlein-TAG Heuer Porsche Formula E Team

7-Jean-Eric Vergne-DS Penske

8-André Lotterer-Avalanche Andretti

9-Edoardo Mortara-Maserati MSG Racing

10-Oliver Rowland-Mahindra Racing