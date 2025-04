Pascal Wehrlein ha trovato il successo nell’E-Prix di Miami, quinto round della Stagione 11 di Formula E. Il campionato elettrico è tornato in pista questo fine settimana dopo quasi due mesi di stop ed è ripartito da una nuova pista. La Formula E, che mancava in Florida da dieci anni, è stata ospitata dall’Homestead Miami-Speedway, celebre casa della NASCAR.

Il campione del mondo in carica è arrivato a Miami affamato di riscatto, dopo un avvio al di sotto delle aspettative, ed è riuscito a ottenere il suo primo successo stagionale. Il fine settimana si è aperto con la pole position di Norman Nato, francese della Nissan che non aveva ancora collezionato un punto dall’avvio del campionato. In gara, il transalpino si era mantenuto in testa fino alla bandiera a scacchi, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi.

LA PENALITA’ DI NATO

Il regolamento, infatti, impone che i piloti sfruttino tutti e otto i minuti di Attack Mode a disposizione prima del termine della gara. A Miami, un contatto sul finale ha portato la direzione gara a esporre la bandiera rossa, senza più riprendere la corsa. La classifica è stata dunque decretata dai box, con Nato che ancora non aveva terminato il proprio Attack Mode. Lo scudiero della Nissan è stato così penalizzato, consegnando la vittoria a Wehrlein.

Alle spalle di Wehrlein, hanno completato il podio Lucas Di Grassi – che ha ottenuto la prima top tre della Lola – e Antonio Felix Da Costa con la seconda Porsche. Il portoghese ha ereditato il podio da Robin Frijns, anche lui penalizzato. Ottima rimonta di Nico Mueller su Andretti, che dopo essere scattato dalla diciottesima posizione ha concluso la gara in quarta piazza. A chiudere la top cinque è Edoardo Mortara, al suo primo piazzamento a punti della stagione.

I RISULTATI DELLA GARA