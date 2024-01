Formula E 2024, E-Prix di Diriyah Gara 2 oggi in tv: orari, programma e come seguirlo in diretta

A Diriyah, in Arabia Saudita, va in scena il terzo round della Stagione 10 di Formula E. Questo fine settimana, il campionato elettrico è impegnato sia il venerdì che il sabato, nella prima ‘double header’ dell’anno. La città araba ospita la competizione dal 2018 ed è ormai diventata una tappa fissa per i doppi appuntamenti. La giornata di sabato si apre con la terza e ultima sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche e dall’E-Prix. La gara sarà disponibile su Eurosport 1, Discovery+, Sportmediaset.it e Canale 20.

Prove libere 3 : 10.55 (Youtube, sito ufficiale Formula E)

: 10.55 (Youtube, sito ufficiale Formula E) Qualifiche 2 : 13.20 (Sportmediaset.it, Discovery+)

: 13.20 (Sportmediaset.it, Discovery+) Gara 2: 18.04 (Sportmediaset.it, Discovery+, Canale 20, Eurosport 1)