La Formula E torna in azione dopo un mese di stop e lo fa con l‘E-Prix di Città del Messico. Il campionato elettrico ha aperto le danze alla Stagione 11 nel corso della prima settimana di dicembre 2024, con il weekend di San Paolo. Ora, i ventidue piloti e gli undici team che compongono la griglia sono chiamati a radunarsi all’Autodromo Hermanos Rodriguez tra il 10 e l’11 gennaio. Il celebre circuito messicano, palcoscenico anche della F1, ospita la Formula E da diversi anni. Quella del 2025 sarà infatti la nona edizione, dopo aver debuttato in calendario nel 2016. La gara in Messico ha aperto la stagione in diverse occasioni e ora occupa il secondo slot, vantando una curiosa statistica: negli ultimi due anni, il vincitore dell’E-Prix si è poi laureato campione del mondo. Nel 2023, aveva trionfato Jake Dennis con Andretti, nel 2024 Pascal Wehrlein ha messo la sua Porsche davanti a tutti.

Con una sola gara disputata, è Mitch Evans ad arrivare in Messico da primo in classifica. Lo scudiero neozelandese della Jaguar ha collezionato una vittoria da record in Brasile, partendo ultimo e tagliando il traguardo davanti a tutti. Alle sue spalle, hanno completato il podio Antonio Felix Da Costa su Porsche e il il rookie della McLaren Taylor Barnard. L’inglese è diventato il più giovane pilota ad aver mai raggiunto la top tre in Formula E. In Messico, il campione in carica Pascal Wehrlein andrà a caccia della rivalsa, dopo uno sfortunato avvio di stagione. A San Paolo, il tedesco ha terminato la propria gara contro le barriere, mentre si trovava in lotta per la vittoria.

E-Prix Città del Messico – Il programma

Come da tradizione, il weekend di Formula E si sviluppa in due soli giorni, che in Italia diventano uno a causa del fuso orario. I piloti si vedranno impegnati nella prima sessione di prove libere tra la mezzanotte e le 00:40 di sabato 11 gennaio, mentre torneranno in pista per le FP2 tra le 14:30 e le 15:10. Alcune ore più tardi, alle 16:40, i partecipanti al campionati daranno inizio alla caccia alla pole position. Le qualifiche di FE vantano un format inedito: i ventidue piloti verranno divisi in due gruppi da undici, con i primi quattro di ciascun gruppo che staccheranno il pass per la fase successiva. Gli otto qualificati avranno accesso ai ‘Duelli’, ovvero uno scontro ad eliminazione diretta. Il vincitore della finale si aggiudicherà la prima piazza. Nella serata italiana, si svolgerà l’E-Prix, atteso a partire dalle 21:05.

FP1 – 11 gennaio, 00:00 – 00:40

FP2 – 11 gennaio, 14:30 – 15:10

QUALIFICHE – 11 gennaio, 16:40 – 18:03

GARA – 11 gennaio, 21:05 – 22:00

Formula E – Dove vederla

Il campionato di Formula E sarà trasmesso in diretta in chiaro, sui canali di Mediaset, come lo scorso anno. Infatti, gli E-Prix saranno disponibili su Italia 1 e sulla piattaforma streaming di SportMediaset. Esattamente come per la Stagione 10, si potrà seguire la gara anche sui canali di Eurosport, accessibili previo abbonamento e disponibili anche sulla piattaforma streaming di Sky Go. Le sessioni di prove libere saranno invece disponibili gratuitamente sui canali social del campionato di Formula E, mentre le qualifiche saranno trasmesse esclusivamente sulla piattaforma di SportMediaset.

Formula E Stagione 11 – Il calendario