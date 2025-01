Colpo di scena in merito al futuro di Paulo Dybala: il futuro del fuoriclasse della Roma fa sempre più discutere e l’ultima notizia spiazza i tifosi giallorossi e non solo.

In casa Roma, dopo il derby vinto contro la Lazio, si guarda con un po’ più di ottimismo al presente e al futuro. È chiaro che la classifica resta ancora un macigno per Claudio Ranieri e alla sua squadra, che comunque stanno avendo il merito di cercare di rimettere in piedi una situazione che solo qualche settimana sembrava davvero catastrofica, sportivamente parlando. Serviva, insomma, una figura come Ranieri, che conosce come pochi l’ambiente e che ha il delicato compito di traghettare questa stagione in vista della prossima, per cui sono previste diverse novità.

Tra i calciatori tornati al centro del villaggio, citando la massima dell’ex giallorosso Rudi Garcia, c’è senza dubbio Paulo Dybala: il suo futuro sembrava ormai lontano da Roma, ma l’impatto di Sir Claudio è stato determinante e ora la Joya sta vivendo una sorta di rinascimento della sua esperienza con la maglia giallorossa. A dimostrazione di ciò c’è un rinnovo automatico (legato alle presenze, ndr) che presto diventerà, sostanzialmente, effettivo.

Calciomercato, Dybala pronto a restare alla Roma: che ribaltone

Paulo Dybala e la Roma sono pronti a proseguire insieme. Sembrano lontane le sirene estive, quando l’argentino è stato davvero a pochissimi passi dal lasciare la compagine della Capitale.

Negli ultimi tempi, c’è stato anche il corteggiamento serrato da parte del Galatasaray, che era pronto a puntare sull’ex Juventus per una coppia d’attacco a dir poco scoppiettante con il nigeriano Victor Osimhen. Nulla di fatto per i turchi, considerando che Dybala è divenuto nuovamente un punto fermo con l’arrivo in giallorosso di Claudio Ranieri.

E non solo: perché a partire da domenica, a meno che i giallorossi non raggiungano la finale di Coppa Italia o di Europa League, il rinnovo tra le parti sarà automatico. L’ex Juventus è, dunque, virtualmente già legato al suo attuale club fino al 2026 alle stesse cifre attuali, anche se l’intenzione dei giallorossi è quella di spalmare le cifre attuali in più annualità, per fare in modo che si possa andare anche oltre al 2026. Uno scenario davvero impensabile fino a qualche settimana fa, a conferma di come il lavoro di Claudio Ranieri stia effettivamente portando i suoi frutti all’interno dello spogliatoio.