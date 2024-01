Freccette, il sogno di Littler si consuma sul più bello: la finale va Humpries

A 16 anni, Luke Littler, poteva divenire il più giovane Campione del Mondo della storia delle freccette. La cavalcata entusiasmante del sedicenne però si è interrotta sul più bello: in finale infatti il ragazzo ha dovuto cedere il passo all’inglese Humpries, in uno scontro equilibrato e bello.

Nel tradizionale appuntamento di inizio anno a Londra, il titolo iridato e’ andato al suo rivale, l’inglese Luke Humpries, che dopo essere stato a lungo dietro ha rimontato dal 2-4 al 7-4. “Non ho parole“; il commento di Humpries. Invece queste le parole del baby fenomeno Littler: “Per me e’ stata una settimana incredibile. Complimenti a Humpries, merita questo Mondiale. Essere entrato nella top 32 mondiale alla mia prima gara internazionale e’ eccezionale: puo’ darsi che non mi ricapiti di giocare una finale così per altri cinque anni, ma il mio obiettivo è vincere questo Mondiale“.