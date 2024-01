NBA 2023/2024: Doncic ne mette 41 nel successo dei Mavs, terza sconfitta di fila per i Lakers

Sono ben dodici i match validi per la regular season NBA 2023/2024 andati in scena nella notte italiana, dove non ci si è affatto annoiati. La prima squadra a conquistare la vittoria è stata Cleveland, che ha travolto con un sonoro 140-101 i Washington Wizards. Bene anche gli Houston Rockets, capaci di piegare per 112-101 i Brooklyn Nets, mentre la sorpresa a Est è il ko dei Milwaukee Bucks, battuti per 142-130 dagli Indiana Pacers. Nonostante la doppia doppia del solito Giannis Antetokounmpo da 26 punti e 11 rimbalzi (a cui si aggiungono i 23 punti di Lillard), a prendersi la scena è stato Tyrese Haliburton, autore di una prova storica da 31 punti, 12 assist e soprattutto 0 palle perse.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Non sono mancate le sorprese neppure a Ovest, dove hanno perso sia la prima che la seconda della classe. I Minnesota Timberwolves hanno ceduto il passo ai New Orleans Pelicans di Zion Williamson (27 punti) con lo score di 117-106; gli Oklahoma City Thunder si sono arresi invece agli Atlanta Hawks, trascinati di 28 punti (career high) di Jalen Johnson per 141-138. Ok Toronto Raptors e New York Knics, vittoriosi rispettivamente ai danni di Memphis e Chicago, mentre nel successo dei Dallas Mavericks per 126-97 contro i Portland Trail Blazers c’è lo zampino di Luka Doncic, capace di mettere a referto ben 41 punti.

Serata agrodolce per Los Angeles, che festeggia la vittoria dei Clippers sul campo dei Phoenix Suns per 131-122 (33 punti per Paul George, 30 per Leonard), mentre mastica amaro per la sconfitta – la terza di fila – dei Lakers, battuti con il punteggio di 110-96 dai Miami Heat: a nulla è servita la doppia doppia di Davis (29 punti e 17 rimbalzi; poco ispirato James che ha chiuso con 12, 6, 9). Infine, due partite si sono decise ai tempi supplementari: la prima l’hanno vinta gli Utah Jazz per 154-148, mandando al tappeto i Detroit Pistons grazie a Clarkson e Markkanen; l’altra è andata invece ai Sacramento Kings, in grado di superare per 138-135 gli Orlando Magic nonostante i 43 di Banchero. Per quanto riguarda gli italiani, Danilo Gallinari non è sceso sul parquet; per Simone Fontecchio, invece, 16 punti, 7 rimbalzi e 4 assist in 35 minuti.