L’ex campione del mondo Michael Smith ha annunciato di soffrire di artrite alla mano destra. Smith, che ha vinto il titolo mondiale nel 2023 (battendo in finale Michael Van Gerwen), ha parlato alla BBC dopo l’uscita al primo turno dal World Masters di Milton Keynes per mano dell’olandese Danny Noppert. “Mi sono rotto entrambi i polsi quando avevo 19 anni e ora soffro di artrite alla mano destra. Ho molto dolore. Non sto cercando scuso. Non mi sono mai fermato o arreso di fronte al dolore. Lunedì vedrò uno specialista che mi dirà cosa dovrò fare e che misure precauzionali dovrà prendere nel prossimo mese. Prometto che tornerò il prima possibile“. Al momento Smith è sceso in 16ª posizione del ranking mondiale e la sua classifica è destinata a peggiorare se i problemi al polso dovessero persistere. L’inglese ha rivelato di aver avuto recentemente anche problemi alla spalla destra.

Bunting soffre, ok Humphries e Price

Il campione in carica Stephen Bunting ha rischiato una clamorosa eliminazione al primo turno contro il qualificato William Borland. Al termine di una battaglia durata cinque set Bunting ha rimontato uno svantaggio di due set e ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Prosegue la serie positiva di vittorie del numero cinque del mondo, che arriva dal trionfo nel Masters del Bahrain. Ora affronterà Peter Wright, che ha vinto soffrendo anche lui contro Kevin Doets. Risultato di 3-2 in favore dello scozzese. Sorpresa di giornata l’eliminazione di Rob Cross. Il campione del mondo nel 2018 è stato sconfitto dal qualificato William O’Connor. Si ferma subito la corsa dell’inglese, che arrivava al Masters con la vittoria nel Dutch Masters qualche settimana fa. Il numero uno al mondo Luke Humphries ha battuto il vincitore del Masters 2022 Joe Cullen per 3-1 e incontrerà l’irlandese Josh Rock (3-1 su Wattimena) negli ottavi del primo evento di ranking della nuova stagione. Luke Littler, che è diventato il più giovane campione del mondo all’età di 17 anni il mese scorso, aprirà il suo torneo oggi contro Andy Baetens.

I risultati del primo turno dei World Masters

Josh Rock 3-1 Jermaine Wattimena

Damon Heta 3-1 Ross Smith

William O’Connor 3-1 Rob Cross

Gerwyn Price 3-0 Florian Hempel

Peter Wright 3-2 Kevin Doets

Luke Humphries 3-1 Joe Cullen

Stephen Bunting 3-2 William Borland

Danny Noppert 3-1 Michael Smith