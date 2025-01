I rossoneri si preparano al derby di domenica pomeriggio dopo la sconfitta in Champions: per Conceicao c’è un nuovo caso da affrontare

Un’altra sconfitta, un’altra prestazione da dimenticare. Il Milan fatica a trovare continuità in questa travagliata stagione e accumula brutte figure su brutte figure.

Neanche il passaggio da Fonseca a Conceicao è riuscito a dare una svolta alla stagione rossonera. Un’annata complicata che vede la squadra al settimo posto in campionato e costretta a giocarsi i playoff di Champions per andare avanti. Di motivi per storcere il naso il popolo rossonero ne ha diversi: dall’atteggiamento dei calciatori in campo alle decisioni di una società che sembra vivere alla giornata e improvvisando.

Ci sono poi i rapporti tra la rosa e l’allenatore. Si diceva che con Fonseca non fossero dei migliori, ma con Conceicao le cose sono addirittura peggiorate. Così è arrivata la lite pubblica con Davide Calabria al termine della partita contro il Parma: un faccia a faccia duro, con il resto della rosa e dello staff tecnico costretto ad intervenire per evitare il peggio. Ma ora c’è un altro caso con cui fare i conti e riguarda Alvaro Morata.

Milan, Morata bocciato da Boban: e litiga con Conceicao

Lo spagnolo negli ultimi giorni si è preso la scena e non per le sue gesta sul terreno di gioco. Anzi, sul prato verde Morata si è dimostrato ancora una volta lontano dal numero 9 che serve al Milan per dare incisività al proprio attacco. Grande sacrificio, grande impegno, ma sotto porta all’ex Atletico Madrid manca l’istinto da bomber.

Lo ha spiegato Boban a ‘Sky’, bocciando in maniera netta l’attaccante: “Quando gioca da prima punta è impalpabile, inesistente“. Lo ha capito anche Conceicao che, infatti, contro la Dinamo Zagabria lo ha sostituito all’intervallo, anche per risistemare tatticamente la squadra data l’espulsione di Musah. Proprio il cambio dopo il primo tempo sarebbe la motivazione dietro lo sfogo che avrebbe avuto negli spogliatoi, indirizzato al proprio allenatore. Morata, riferisce TuttoSport, non avrebbe gradito il cambio e lo avrebbe detto chiaramente a Conceicao, accendendo gli animi.

Il tecnico non ha modificato però la sua decisione, confermando la sostituzione con Chukwueze. Resta ora da vedere se i due hanno ricucito lo strappo e se il portoghese riuscirà a riportare il Milan sulla strada giusta. Il derby è un banco di prova importante che i rossoneri non possono fallire: solo vincendo possono sperare di dare ancora un senso al loro campionato. E per farlo servono anche i gol di Morata.