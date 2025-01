Si completano le qualificazioni della tappa di Beidhau, in Cina, valida per la Coppa del Mondo di snowboard cross 2024/2025. Al maschile, al termine delle eliminatorie dentro due italiani su quattro. Lorenzo Sommariva (50″31) e Omar Visintin (51″95) accedono agli ottavi di finale rispettivamente con il 12° e il 31° tempo (penultimo crono valido per la qualificazione). Fuori Matteo Menconi, 40° in 53″05, e Niccolò Colturi, 51° in 54″11. Davanti a tutti c’è l’austriaco Lukas Pachner in 49″35. Lo seguono il canadese Eliot Grondin, secondo in 49″54, e il francese Loan Bozzolo, terzo in 49″62. Domani alle 07.30 ora italiana le fasi finali. Sommariva nella terza run con il francese Julien Tomas (5° in 49″99), lo svizzero Kalle Koblet (21° in 50″96) e lo statunitense Hagen Kearney (28° in 51″91). Visintin nell’ottava run con Grondin, lo statunitense Nathan Pare (15° in 50″66) e l’austriaco David Pickl (18° in 50″73).

Il programma di domani

OTTAVI DI FINALE – RUN 1 – Pachner, Houser, Chollet, Leith

OTTAVI DI FINALE – RUN 2 – Dusek, Surget, Nightingale, Conradt

OTTAVI DI FINALE – RUN 3 – Tomas, Sommariva, Koblet, Kearney

OTTAVI DI FINALE – RUN 4 – Noerl, Sodogas, Bichon, Haemmerle

OTTAVI DI FINALE – RUN 5 – Bozzolo, Ulbricht, Choura, Hoshino

OTTAVI DI FINALE – RUN 6 – Hughes, Lambert, Baumgartner, Lueftner

OTTAVI DI FINALE – RUN 7 – Bolton, Herpin, Leitner, Eguibar

OTTAVI DI FINALE – RUN 8 – Grondin, Pare, Pickl, Visintin

La classifica generale

Jakob Dusek (AUT) 100 punti Cameron Bolton (AUS) 80 punti Lorenzo Sommariva (ITA) 60 punti Eliot Grondin (CAN) 50 punti Quentin Sodogas (FRA) 45 punti Aidan Chollet (FRA) 40 punti Lucas Eguibar (SPA) 36 punti Lukas Pachner (AUT) 32 punti Guillaume Herpin (FRA) 29 punti Alvaro Romero (SPA) 26 punti

18. Tommaso Leoni (ITA) 15 punti

28. Matteo Menconi (ITA) 5 punti

Al femminile

Michela Moioli si qualifica ai quarti di finale con il nono tempo. 56″29 il tempo dell’azzurra, che entra senza particolari difficoltà nelle sedici che domani alle 08.30 (ora italiana) si giocheranno la vittoria di tappa. In testa c’è la britannica Charlotte Bankes in 54″60. La seguono le due svizzere Sina Siegenthaler, seconda in 55″29, e Noemie Wiedmer, terza in 55″67. Appena dietro la francese Maja-Li Iafrate Danielsson, quarta in 55″68, la ceca Karolina Hrusova, quinta in 55″71, l’altra francese Lea Casta, sesta in 55″74, e l’australiana Josie Baff, settima in 55″74. Moioli prenderà parte alla prima run con Bankes, la tedesca Jana Fischer (8ª in 56″06) e la svizzera Aline Albrecht (16ª in 57″73)

Il programma di domani

QUARTI DI FINALE – RUN 1 – Bankes, Fischer, Moioli, Albrecht

QUARTI DI FINALE – RUN 2 – Iafrate Danielsson, Hrusova, Schnorrbusch, Yongqinlamu

QUARTI DI FINALE – RUN 3 – Wiedmer, Casta, Zerkhold, Doerig

QUARTI DI FINALE – RUN 4 – Siegenthaler, Baff, Petit Lenoir, Clift

La classifica generale

Lea Casta (FRA) 100 punti Josie Beff (AUS) 80 punti Maja-Li Iafrate Danielsson (FRA) 60 punti Charlotte Bankes (GBR) 50 punti Noemie Wiedmer (SUI) 45 punti Julia Pereira De Mabileau (FRA) 40 punti Sina Siegenthaler (SUI) 36 punti Michela Moioli (ITA) 32 punti Sophie Hediger (SUI) 29 punti Manon Petit Lenoir (FRA) 26 punti

15. Lisa Francesia Boirai (FRA) 18 punti

20. Sofia Belinghieri (ITA) 13 punti

21. Marika Savoldelli (ITA) 12 punti

26. Caterina Carpano (ITA) 7 punti