Ci siamo, per l’Italia è quasi arrivato il momento di scendere in campo per le qualificazioni ai Mondiali femminili di pallamano. Dopo aver ottenuto a ottobre il passaggio dal primo al secondo turno, tra pochi giorni sarà il turno della doppia sfida dei playoff contro la Romania. In palio c’è un posto alla fase finale della rassegna iridata. La gara di andata si disputerà ne «La Casa della Pallamano» di Chieti il 9 aprile alle ore 18:00. Alla stessa ora del 13 aprile, poi, il ritorno in trasferta, a Bistrita. La Romania si presenta all’appuntamento senza aver avuto il bisogno di passare dal primo turno. Questo per effetto dell’undicesimo posto agli ultimi europei.

120 minuti per decretare chi andrà ai Mondiali che si terranno tra il 26 novembre e il 14 dicembre tra Paesi Bassi e Germania. I due Paesi ospitanti sono già qualificati di diritto. A questi si aggiungono la Francia, campionessa mondiale in carica, oltre a Norvegia, Danimarca e Ungheria, in quanto migliori tre qualificate agli Europei dello scorso anno.

Pallamano, qualificazioni Mondiali: le convocate dell’Italia per i playoff

La Nazionale si riunirà il 6 aprile a Chieti agli ordini del direttore tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez. Sono 18 le atlete convocate. Rispetto all’organico che aveva affrontato il training camp in Spagna dal 6 al 9 marzo scorsi, lo staff tecnico conferma la rientrante Giada Babbo e il pivot Violetta Vegni. Recuperata anche Bianca Barbosu, assente a Bilbao causa influenza. Torna in lista, sempre fra i terzini, anche Irene Stefanelli. Resta ancora fuori per infortunio il portiere Francesca Luchin e coppia dunque giovanissima con Maddalena Cabrini e Margherita Danti, 20 e 18 anni. Debutto per Chiara Ferrara nel reparto delle ali.

Queste, quindi, le convocate nel dettaglio: PORTIERI: Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Bergerac Handball\FRA), Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno).

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Chiara Ferrara (AS – 2001 – Securfox Ariosto), Vanessa Djiogap (AD – 2001 – Le Havre\FRA), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno). TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Sofia Ghilardi (TS – 1999 – Cassano Magnago), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana), Giulia Fabbo (CE\TS – 2003 – Jomi Salerno), Bianca Barbosu (CE – 1999 – Cassano Magnago), Irene Stefanelli (CE – 1998 – Adattiva Pontinia), Ramona Manojlovic (CE\TS – 2002 – Adattiva Pontinia), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno). PIVOT: Rocio Squizziato (PI – 1994 – Jomi Salerno), Aurora Gislimberti (PI – 2004 – Jomi Salerno), Violetta Vegni (PI – 2000 – Brixen Südtirol).