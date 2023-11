WEC, Alpine annuncia piloti 2024: c’è anche Mick Schumacher

Alpine ha annunciato i sei piloti che saranno al via del Mondiale di Endurance in Qatar per l’inizio della stagione 2024. Due le macchine a disposizione del team francese, che riconferma in blocco i tre piloti francesi Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi, ai quali si aggiungono un altro francese, Paul-Loup Chatin, l’austriaco Ferdinand Habsburg e il tedesco Mick Schumacher, figlio d’arte e reduce dalle avventure in F1 finite con la perdita del sedile di una monoposto ufficiale.

“Si apre un nuovo capitolo per Alpine nella storia dell’Endurance e ci tenevamo ad avere i profili giusti per affrontare la sfida – commenta Bruno Famin, Vicepresidente di Motorsport Alpin – Abbiamo creato un team che abbina gioventù, velocità, ma anche esperienza e fedeltà per rappresentare i colori della marca nella categoria più agguerrita del Campionato. Siamo molto felici di avere MICK con noi mentre muove i primi passi nella disciplina. Il suo entusiasmo è palpabile e incoraggia tutto il team”.

“Mi è mancato molto correre quest’anno; è ciò che mi piace fare da quando ero bambino e, a volte, è difficile restare a guardare gli altri piloti che scendono in pista – aggiunge Schumacher – Le gare di Endurance sono una nuova sfida per me e sono sicuro che, con Alpine, vivremo grandi emozioni insieme”.