Sticchi Damiani: “Antonelli è il Sinner della F1. Imola? Faremo il possibile per continuare”

“Chi è il Sinner della Formula 1? Anticipando un po’ i tempi e forzando un po’ la mano, dico Andrea Kimi Antonelli che è vicino a salire su una macchina di F1. Non ha ancora 18 anni, quindi per le regole deve aspettare per gareggiare. Sappiamo cosa significhi per gli italiani avere un connazionale in F1. Andrea è in pole position, ma crediamo molto anche in Gabriele Minì che lo seguirà a ruota”. Lo ha detto il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, intervenuto alla puntata numero 731 de ‘La Politica nel pallone’ condotta Emilio Mancuso su Rai GR Parlamento.

F1, LE PAROLE DI ANGELO STICCHI DAMIANI SU IMOLA

“Imola è un circuito molto gradito ai piloti ed è iconico per il suo nome, per la sua storia e la sua localizzazione”, ha aggiunto sul tema del rinnovo del contratto per il circuito dell’Emilia-Romagna a Imola nel calendario di F1: “Abbiamo il 2025 garantito dal contratto ed è un punto di partenza – spiega -. Si è parlato di un recupero del 2023 (edizione annullata per l’alluvione, ndr) nel 2026 in modo che si possano avere tutte le cinque edizioni contrattuali. Ci rendiamo conto di rappresentare un’anomalia straordinaria, di cui andiamo orgogliosi. Siamo l’unico paese in Europa ad avere due Gran Premi di Formula 1 e i problemi sono proprio in Europa, dove si deve contrarre il numero per aprire ad altri paesi del mondo. Ci dovremo misurare con altri Gran Premi europei e ci rendiamo conto che noi rappresentiamo la soluzione più facile per far quadrare i conti, ma questo non ci scoraggia. Faremo tutto il possibile perché tutto questo possa continuare”, aggiunge.