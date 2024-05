F1, GP Imola 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 lascia gli Stati Uniti dopo aver disputato il Gran Premio di Miami, per volare in Europa e – più precisamente – in Italia. Il Circus torna ad Imola dopo due anni, con l’appuntamento del 2023 cancellato all’ultimo minuto a causa dell’alluvione che aveva colpito l’Emilia Romagna. Dopo un anno di attesa, il circuito italiano è pronto ad accogliere il settimo appuntamento della stagione 2024, con il weekend in programma tra il 17 e il 19 di maggio.

Il fine settimana si aprirà venerdì 17 con le prove libere: la prima sessione è prevista per le 13:30, mentre la seconda andrà in scena a partire dalle 17:00. La giornata di sabato 18 inizierà con la terza e ultima sessione di prove libere alle 12:30, seguita dalle qualifiche, che partiranno alle 16:00. Infine, domenica 19 maggio, i venti piloti si posizioneranno sulla griglia di partenza per dare via alla gara, in programma per le 15:00. L’intero weekend sarà visibile a tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, il fine settimana di gara italiano sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8.