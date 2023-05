Rimborso biglietti F1 GP Imola: come funziona? Le informazioni

L’ufficialità è arrivata: il Gran Premio di Imola 2023 non si disputerà a causa del maltempo che ha provocato e sta continuando a provocare danni in molte zone dell’Emilia-Romagna. Oltre ad una questione di tempistiche e organizzazione, la decisione è stata presa per favorire i soccorsi nei territori coinvolti e andare avanti con il GP avrebbe apportato ulteriore stress sulle autorità locali che da ore sono al lavoro per aiutare la popolazione. Secondo quanto filtra, non sembra ipotizzabile un rinvio del GP ad un’altra data nel corso di questa stagione, come confermato dl presidente dell’ACI Sticchi Damiani all’agenzia La Presse: “E’ stato deciso l’annullamento del gp di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto”. Si attendono ufficialità sulle tempistiche e le modalità di rimborso per coloro che avevano acquistato i biglietti.