Salernitana-Udinese, Paulo Sousa: “Candreva straordinario, contento per Troost-Ekong”

“Il primo tempo è stato difficile, l’Udinese è una squadra di grande qualità e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo sofferto un po’. Nel secondo tempo le cose sono andate molto meglio: Candreva è stato straordinario ma una parola la devo spendere per Troost-Ekong: quando sono arrivato doveva rientrare dall’infortunio, ha aspettato il suo momento e non poteva festeggiare in maniera migliore il suo rientro”. Lo ha detto a Dazn il tecnico della Salernitana Paulo Sousa dopo la vittoria per 3-2 sull’Udinese. “Questa è la strada da seguire – aggiunge -, dare continuità a questa rosa cercando di aggiungere altri giocatori per continuare a competere sempre meglio contro ogni squadra sia in casa che fuori visto che i nostri tifosi ci seguono sempre numerosi. Questa vicinanza ci spinge a ottenere risultati così importanti”.