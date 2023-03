Red Bull prudente, Verstappen: “Siamo tutti vicini”. Perez: “Ho avuto un problema meccanico”

“Non mi sarei perso questo GP per nulla al mondo, mi sarei dovuto rompere gambe e braccia per non correre. Abbiamo avuto una giornata positiva ma possiamo anche migliorare. Nel long run mi sono sembrati tutti abbastanza vicino ma è più per la gestione delle gomme, perché qui ti permettono di spingere. Quindi, con un circuito a basso degrado, credo che i tempi sul giro siano tutti molto vicini, non è certo come in Bahrain“. Lo ha dichiarato il campione del mondo, Max Verstappen, il più veloce nelle due sessioni di libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. La Red Bull ha mostrato il miglior passo nella simulazione qualifica, ma le distanze sono molto ravvicinate.

Qualche problemino per Sergio Perez: “Abbiamo avuto un piccolo problema meccanico con la vettura, che speriamo di riuscire a risolvere per domani. Sembriamo forti, ma la concorrenza c’è. Il mio rivale più pericoloso è Verstappen? Beh, speriamo proprio di sì. Questo significa che saremmo in una posizione molto forte, ma mi aspetto che domani qualche rivale progredisca e si faccia più vicino”.