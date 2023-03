Barcellona, Laporta: “Cercano di destabilizzarci, ma noi dobbiamo pensare a vincere il Campionato”

Il Presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato attraverso i canali social del club in vista del Clasico che potrebbe di fatto regalare una grande possibilità alla formazione di Xavi. “Questa domenica abbiamo una grande partita e vi chiedo di venire a tifare per la squadra più che mai, perché abbiamo una grande opportunità di vincere il campionato. La campagna che stiamo subendo non è casuale, lo sapete tutti. Il suo obiettivo è destabilizzare la squadra e controllare il Barça. Avrò il tempo di spiegare chi, perché e come vogliono orchestrare questa campagna. Non dubitate che ci difenderemo”. Poi Laporta ha continuato a rivolgersi ai tifosi: “Non solo ci difenderemo, ma attaccheremo. Ora dobbiamo concentrarci sull’incoraggiare la squadra questa domenica perché, come vi ho detto, il loro primo obiettivo è quello di destabilizzarci. Dobbiamo concentrarci sull’incoraggiare la nostra squadra, in modo che vinca la partita”.