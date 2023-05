Red Bull, Perez: “Dettagli da rivedere con il team in vista delle qualifiche, sarà interessante”

Sergio Perez, pilota della Red Bull, al termine delle sessioni libere del venerdì in vista del Gp di Monaco ha dichiarato: “Oggi non è stata una grande giornata in termini di ritmo, penso che le FP1 siamo andate meglio delle 2. Abbiamo molte cose da rivedere prima della qualificazione di domani”. Poi ha proseguito: “Esamineremo tutto nei minimi dettagli con il mio team, sono le piccole cose che fanno la differenza. Sarà una vera sfida in vista delle qualifiche, sarà una sessione interessante. Dobbiamo assicurarci di essere al top delle gomme e metterle nella ‘finestra’ giusta al momento giusto per ottenere il giro perfetto”.